Am 3. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist der FC Augsburg zu Gast beim FC St. Pauli am Millerntor. Das Team von Trainer Alexander Blessin möchte nach dem Derbysieg nachlegen. Mit vier Punkten steht St. Pauli auf Platz fünf und trifft auf den Tabellensechsten. Anpfiff ist am Sonntag um 15:30 Uhr.