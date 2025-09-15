Im Hamburger Hafen wurden am Samstag zwei mutmaßliche Drogenkuriere mit 400 Kilogramm Kokain festgenommen. Hafenarbeitende hatten auf dem Terminal O’Swaldkai zwei Männer beobachtet, die Sporttaschen in einen Transporter verluden und alarmierten daraufhin die Sicherheitskräfte. Bis Zoll und Polizei eintrafen konnte einer der beiden Männer entkommen. Mit Hilfe von Suchhunden und einem Hubschrauber wurde der Verdächtige am Nachmittag unter einem Auto entdeckt und ebenfalls festgenommen. Auf der Ladefläche eines sichergestellten Transporters fanden die Beamt:innen mehr als 20 Sporttaschen gefüllt mit Kokain. Der Straßenverkaufswert soll bei 17 Millionen Euro liegen.