Im Hamburger Hafen wurden am Samstag zwei mutmaßliche Drogenkuriere mit 400 Kilogramm Kokain festgenommen. Hafenarbeitende hatten auf dem Terminal O’Swaldkai zwei Männer beobachtet, die Sporttaschen in einen Transporter verluden und alarmierten daraufhin die Sicherheitskräfte. Bis Zoll und Polizei eintrafen konnte einer der beiden Männer entkommen. Mit Hilfe von Suchhunden und einem Hubschrauber wurde der Verdächtige am Nachmittag unter einem Auto entdeckt und ebenfalls festgenommen. Auf der Ladefläche eines sichergestellten Transporters fanden die Beamt:innen mehr als 20 Sporttaschen gefüllt mit Kokain. Der Straßenverkaufswert soll bei 17 Millionen Euro liegen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Unfall legt Bahnstrecke in Hannover lahm – Autofahrer ist 19 Jahre alt15.09.2025 08:42 Uhr
Nach dem Autounfall in Hannover-Kleefeld, bei dem ein ICE mit rund 900 Passagieren gestoppt wurde, hat die Polizei neue Details über den Fahrer bekanntgegeben. Bei dem jungen...
Bundespolizei verhindert mehrere Hundert illegale Einreisen an dänischer Grenze12.09.2025 08:49 Uhr
An der Grenze zu Dänemark hat die Bundespolizei seit vergangenem September mehr als 400 Menschen an einer illegalen Einreise gehindert. 17 mutmaßliche Schleuser:innen wurden festgenommen, außerdem konnten...
Drohne legt Flughafen Hannover lahm – Polizei ermittelt12.09.2025 08:40 Uhr
„Gefährdung des Flugverkehrs“ – so lautet der Vorwurf gegen eine noch unbekannte Person, die Mittwochabend den Flugverkehr am Hannover Airport (Niedersachsen) mit einer privaten Drohne kurzzeitig lahmgelegt...
Pilot stirbt bei Absturz mit Motorschirm in Hodenhagen11.09.2025 09:16 Uhr
Ein Pilot ist mit einem Gleitschirm auf dem Flugplatz in Hodenhagen im Heidekreis (Niedersachsen) abgestürzt und gestorben. Wie es zu diesem Flugunfall am Mittwochabend kam, ist nach...
Fall Friedland: SPD will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen11.09.2025 08:49 Uhr
Nach dem Tod der 16-jährigen Liana in Friedland fordert die SPD in Niedersachsen flächendeckende Videoüberwachung an Bahnhöfen. Es werde Zeit, dass der Bund den begonnenen Ausbau der...
Gestörte Wasserversorgung in Hildesheim: Feuerwehr verteilt Wasserkanister10.09.2025 16:49 Uhr
Viele Haushalte in Hildesheim (Niedersachsen) sitzen seit Montagfrüh mehr oder weniger auf dem Trockenen. Schuld ist eine defekte Haupttransportleitung für Trinkwasser. In drei Stadtteilen hat die Feuerwehr...