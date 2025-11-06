Klaus Wolf aus Rosdorf im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) hat ein besonderes Stück Fußballgeschichte geschrieben. Mit 77 Jahren hat er in Tokio bei der der Ü75-Weltmeisterschaft mit der deutschen Auswahl den Titel gewonnen. Der ehemalige Zweitliga-Profi steht noch regelmäßig auf dem Platz.