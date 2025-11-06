Klaus Wolf aus Rosdorf im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) hat ein besonderes Stück Fußballgeschichte geschrieben. Mit 77 Jahren hat er in Tokio bei der der Ü75-Weltmeisterschaft mit der deutschen Auswahl den Titel gewonnen. Der ehemalige Zweitliga-Profi steht noch regelmäßig auf dem Platz.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Hamburgs Olympia-Bewerbung: Stadt startet Offensive und wirbt um Ja-Stimmen03.11.2025 16:28 Uhr
München hat sich vor gut einer Woche für eine Bewerbung als Austragungsort für die Olympischen Spiele entschieden – in Hamburg wird darüber am 31. Mai 2026 abgestimmt....
Innenministerin Behrens: Stadionverbote konsequenter umsetzen03.11.2025 08:18 Uhr
Stadionverbote im Fußball werden nach Ansicht der niedersächsischen Innenministerin nicht konsequent genug umgesetzt. Die Zahl der verhängten Stadionverbote sei zuletzt gesunken, obwohl die Gewalt in den Stadien...
Girlspower-Camp: Basketballerinnen trainieren mit Nationalspielerin Marie Gülich in Hamburg30.10.2025 17:09 Uhr
28 Mädchen aus Hamburg haben sich in ihren Herbstferien für Körbe und Teamgeist entschieden und nehmen am Girlspower-Camp des ETV teil. Dort hatten sie am heutigen Donnerstag...
Equality-Tanz: Frauen vom Gettorfer TV trainieren für Turniere30.10.2025 14:30 Uhr
Für Menschen, die lieber mit Partner:innen des eigenen Geschlechts tanzen, gibt es eine Alternative zum klassischen Paartanz: den Equality-Tanz. Dieser ermöglicht es den Tänzerinnen Alina Schumann und...
Rollkunstlauf: 12-jährige Bremerhavenerin holt Bronze bei Deutscher Meisterschaft29.10.2025 11:56 Uhr
Die 12-jährige Valea Lotta Rauchmann aus Bremerhaven (Bremen) ist ein neues Rollkunstlauf-Talent. Kürzlich sicherte sie sich die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft. Doch damit gibt sie sich...
DFB-Pokal: Joker Glatzel schießt HSV zum Sieg in Heidenheim – auch St. Pauli knapp weiter29.10.2025 08:57 Uhr
Begünstigt durch einen Platzverweis und dank eines Treffers des zuletzt kaum gefragten Mittelstürmers Robert Glatzel ist der Hamburger SV ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Hanseaten gewannen...