Digitale Tafeln, Tablets und Medienprojekte gehören an vielen Schulen in Schleswig-Holstein zum Unterricht dazu. Kinder sollen möglichst früh lernen, wie man sich sicher und kritisch in der digitalen Welt bewegt – und das bereits ab der ersten Klasse. Events, wie das MeKo-Festival 2025, bieten zusätzlich Workshops und fördern den Austausch von Lehrenden und Erzieher:innen.

Über die Chancen und Risiken der Nutzung von neuen Medien und die Verantwortung von Lehrkräften und Eltern hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Kevin Laske mit Christian Meyer-Heidemann, dem Landesbeauftragten für Politische Bildung, gesprochen.

