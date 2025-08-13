Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) war am Mittwoch zum Antrittsbesuch beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg. Mit dabei hatte er seine Amtskollegin aus Großbritannien. Gemeinsam haben sie sich auch das Hamburger Leuchtturmprojekt „Vollautomatisiertes Fahren“ beim Shuttle-Unternehmen MOIA angeschaut. Dies wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert und soll auch eine europäische Perspektive bekommen.