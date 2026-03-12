Einen Facharzttermin in Hamburg zu bekommen, kann schon mal einige Wochen oder sogar Monate dauern. Das könnte jetzt sogar noch schlimmer werden, warnt die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg. Die aktuellen Sparpläne von Politik und Kassen sähen eine Kürzung der Finanzierung der ambulanten Versorgung vor. Dies bedeute zwangsläufig weniger Termine und schlechtere Leistung.