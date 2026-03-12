Einen Facharzttermin in Hamburg zu bekommen, kann schon mal einige Wochen oder sogar Monate dauern. Das könnte jetzt sogar noch schlimmer werden, warnt die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg. Die aktuellen Sparpläne von Politik und Kassen sähen eine Kürzung der Finanzierung der ambulanten Versorgung vor. Dies bedeute zwangsläufig weniger Termine und schlechtere Leistung.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Medizin“
Neuer Computertomopragh an der MHH kann Ganzkörperaufnahmen machen03.03.2026 13:20 Uhr
An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) (Niedersachsen) gibt es ein neues Gerät, mit dem unter anderem nun Ganzkörperaufnahmen bei einer Computertomographie (CT) möglich sind. Außerdem arbeitet das...
Schlange stehen beim Hautarzt: So will Niedersachsen gegen Facharztmangel vorgehen20.02.2026 16:38 Uhr
Viele Fachärzt:innen sind auf Monate ausgebucht und die Sprechstunden voll. Ein halbes Jahr Wartezeit bei Hautärzt:innen ist beispielsweise keine Seltenheit. Auch in Weener in Niedersachsen ist das...
Warum Herzinfarkte bei Frauen oft nicht sofort erkannt werden06.02.2026 18:18 Uhr
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen. Trotzdem werden ihre Symptome oft nicht als Herzinfarkt erkannt. Genau darauf macht der weltweite Aktionstag „Go Red for Women“ am...
Darmkrebs bei Gifhorner dank Vorsorge früh erkannt: Warum Früherkennung Leben retten kann04.02.2026 17:47 Uhr
Laut Krebsregister Niedersachsen wurden im Jahr 2024 rund 52.000 Neuerkrankungen registriert. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Vorsorgeuntersuchungen immer besser geworden – und sie retten Leben. Möglicherweise...
Grippewelle in Schleswig-Holstein: Impfstoff wird langsam knapp23.01.2026 16:20 Uhr
Über die Feiertage und den Jahreswechsel ist sie etwas abgebbt – nun aber scheint die Grippewelle wieder Fahrt aufzunehmen. Immer mehr Fälle werden in Schleswig-Holstein gemeldet. Damit...
Wie eine Wilhelmshavenerin mit einer Stammzellspende ein Leben rettete22.01.2026 17:39 Uhr
Vor rund 30 Jahren entschied sich Maike Schirmer aus Wilhelmshaven (Niedersachsen), sich beim Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register typisieren zu lassen. Lange Zeit dachte sie nicht mehr daran...