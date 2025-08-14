Künstliche Intelligenz findet immer mehr ihren Weg in den Alltag und die Arbeitswelt. In der Medizin ist das nicht anders. In Zukunft soll KI bei der Diagnose helfen. Je schneller es eine exakte Diagnose gibt, desto besser sind auch die Heilungschancen. In Flensburg (Schleswig-Holstein) hilft die KI zum Beispiel bei der schnellen Erkennung von Schlaganfällen und am Kieler UKSH wertet sie Mammografie-Scans in der Brustkrebsvorsorge aus.
