Die Basketballer der Veolia Towers Hamburg haben seit Beginn der Saison kein einziges Spiel gewonnen – nicht in der Bundesliga und auch nicht im EuroCup. Die Towers wollen nach 21 Niederlagen jetzt mit einem veränderten Kader einen Neustart probieren, am Trainer Benka Barloschky soll weiterhin festgehalten werden. Zwei Spiele in der BBL und zwei im EuroCup stehen in den kommenden elf Tagen auf dem Plan. Der Höhepunkt ist das Heimspiel gegen Alba Berlin am dritten Advent in der Barclays Arena. Dafür wurden bereits knapp 6.300 Karten verkauft.