Das Krankenhaus Groß-Sand in Hamburg-Wilhelmsburg schließt. Diese Nachricht verkündete am Mittwoch das Erzbistum Hamburg, das die Klinik betreibt. Für die rund 350 Mitarbeitenden bedeutet das: Sie werden bis Ende Juni entlassen. Auch für die Menschen in Wilhelmsburg ist die Entscheidung ein harter Einschnitt. Groß-Sand ist das einzige Krankenhaus im Stadtteil. Die medizinische Versorgung vor Ort steht damit auf der Kippe. Derzeit wird noch über einen möglichen Verkauf der Klinik verhandelt.
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