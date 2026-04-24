Das erfolgreichste Musical Hamburgs, „Der König der Löwen“, hat es ins „Lustige Taschenbuch“ geschafft. In der Ausgabe vom 21. April reisen Donald Duck und seine Neffen aus Entenhausen nach Hamburg. Am Vortag waren Verleger und Zeichner in der Stadt, um das Buch vorzustellen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Oper auf Rädern: „Opera mobile“ bringt Musiktheater direkt an Hamburgs Schulen24.04.2026 12:37 Uhr
Eine Oper auf vier Rädern hat diese Woche in Hamburg Premiere gefeiert: Die „opera mobile“ der Hamburgischen Staatsoper ist ein neues, mobiles Musiktheaterformat. Sie fährt durch die...
Hamburger „Elphi“ feiert 10 Jahre mit Mega-Spielzeit und USA-Schwerpunkt24.04.2026 08:56 Uhr
Für die Hamburger Elbphilharmonie steht mit der kommenden Spielzeit 2026/27 ein großer Geburtstag an: Das Konzerthaus an der Elbe wird im Januar zehn Jahre alt. Für diese...
Landwirtschaft zum Anfassen: Bildungsoffensive vermittelt Jugendlichen praxisnahes Wissen23.04.2026 17:20 Uhr
Landwirtschaft steht immer wieder im Mittelpunkt gesellschaftlicher Debatten – etwa bei Themen wie steigenden Lebensmittelpreisen, Nachhaltigkeit und Tierwohl. Um Jugendlichen diese komplexen Zusammenhänge frühzeitig näherzubringen, gibt es...
10 Jahre Elbphilharmonie: Konzerthaus stellt Programm für Jubiläumssaison vor23.04.2026 17:04 Uhr
In der kommenden Saison feiert die Elbphilharmonie in Hamburg ihr zehnjähriges Bestehen.Generalintendant Christoph Lieben-Seutter stellte am Donnerstag die Planungen für die Jubiläumssaison vor. Gefeiert wird mit zahllosen...
Ausstellung „Skulptural“ in der Hamburger Kunsthalle: Von Monumenten bis Münzen23.04.2026 15:50 Uhr
Die Hamburger Kunsthalle zeigt ab dem 24. April 2026 die neue Ausstellung „SKULPTURAL. Die neuen Galerien“. Auf rund 1.500 Quadratmetern werden 1.000 Werke aus 2.500 Jahren Kunstgeschichte...
Gundlach-Sammlung bleibt weitere 20 Jahre im Haus der Photographie in Hamburg22.04.2026 14:01 Uhr
Der Fotograf F. C. Gundlach wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Er galt als einer der bedeutendsten Modefotografen der Nachkriegszeit. Und er war nicht nur...