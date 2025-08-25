Schleswig-Holstein schafft offenbar seine ehrgeizigen Klimaziele nicht. Die Treibhausgase können zwar reduziert werden, aber nicht so stark, wie geplant. Und auch im bundesweiten Vergleich kann das nördlichste Bundesland nicht mithalten. Wackelt in Schleswig-Holstein jetzt die Klimaneutralität für 2040, die sich die Landesregierung vorgenommen hat?

SAT.1 REGIONAL Reporterin Andrea von Burgsdorff hat mit Joschka Knutz, Staatssekretär im Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, über Herausforderungen bei den Schleswig-Holsteinischen Klimazielen gesprochen.