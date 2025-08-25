Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Schleswig-Holstein schafft offenbar seine ehrgeizigen Klimaziele nicht. Die Treibhausgase können zwar reduziert werden, aber nicht so stark, wie geplant. Und auch im bundesweiten Vergleich kann das nördlichste Bundesland nicht mithalten. Wackelt in Schleswig-Holstein jetzt die Klimaneutralität für 2040, die sich die Landesregierung vorgenommen hat?

SAT.1 REGIONAL Reporterin Andrea von Burgsdorff hat mit Joschka Knutz, Staatssekretär im Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, über Herausforderungen bei den Schleswig-Holsteinischen Klimazielen gesprochen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:27 Min.

„Masterplan Wasser“: Niedersächsisches Umweltministerium stellt Entwurf zu Umgang mit Wasser vor

25.08.2025 17:46 Uhr

Wasser wird in Niedersachsen durch die zunehmende Hitze und Dürren oder durch Starkregen und Hochwasser immer mehr zum Problem. Die Menschen müssen durch den Klimawandel einen ganz...

Robert Habeck gibt Bundestagsmandat auf

25.08.2025 16:34 Uhr

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen verlässt den Bundestag. „Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben...

Video01:49 Min.

Tourismus-Boom in Hamburg: Stadt teils auf Augenhöhe mit London und Barcelona

25.08.2025 14:57 Uhr

Im ersten Halbjahr 2025 kamen 7,7 Millionen Tourist:innen nach Hamburg – das ist ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit liegt die Hansestadt über dem...

Video04:37 Min.

CDU Niedersachsen wählt Landesvorstand in Osnabrück

22.08.2025 18:19 Uhr

In Osnabrück (Niedersachsen) haben sich am Freitagabend die Delegierten zum Landesparteitag getroffen, um unter anderem einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen. Amtsinhaber Sebastian Lechner ist der starke Mann...

Video02:21 Min.

Wechsel im Bildungsressort in Bremen: Sascha Aulepp verkündet Rücktritt

22.08.2025 16:42 Uhr

Der Druck auf die Bildungssenatorin in Bremen war wohl zu groß – am Freitagmittag verkündete Senatorin Sascha Aulepp (SPD) ihren Rücktritt. Seit Tagen hatte es in und...

Video00:39 Sek.

Ab 29. August auf sat1regional.de & Joyn: WAS MACHT MACHT? OLAF LIES

22.08.2025 15:23 Uhr

Seit Mai 2025 ist Olaf Lies (SPD) neuer Ministerpräsident von Niedersachsen – wie hat ihn die Macht verändert? Zwischen Bauernhof, Politik und großen Krisen stellt er sich...

Zur Startseite