Die Kitesurf-Weltmeisterschaften finden zurzeit auf Sylt statt. Unter anderem in der Kategorie Hydrofoil Big Air. Da geht es um spektakuläre und hohe Sprünge. Mittendrin ist der 16-jährige Nachwuchssportler Finn Flügel. Der deutsche Youngster trat am Freitag gegen den Australier Hugo Wigglesworth an. Über das Wochenende kämpft die Weltelite auch noch im klassischen Kitesurfen um den Weltmeister-Titel.