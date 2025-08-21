In St. Peter-Ording (Schleswig-Holstein) läuft derzeit die erste Junioren-Weltmeisterschaft im Big Air. 61 Nachwuchstalente aus aller Welt treten in den Altersklassen U14 bis U19 bei den Kitesurf Masters gegeneinander an. Damit wird die Nordseeküste erneut zum Hotspot der internationalen Surfszene.