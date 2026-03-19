Kita-Beschäftigte in Bremen haben am Donnerstag gegen Kürzungen in der frühkindlichen Bildung demonstriert. Statt Einsparungen brauche es dringend Investitionen, um die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern.



Der Personalrat und die Gewerkschaft Verdi fordern unter anderem mehr qualifiziertes Personal und kleinere Gruppen in den Kitas. Besonders besorgniserregend sei, dass viele Berufseinsteiger:innen dem Job den Rücken kehren. Auch hohe Krankenstände seien eine Folge der schlechten Arbeitsbedingungen.