In Bremen haben sich am Montag mehr als 500 Menschen in der Innenstadt versammelt, um gegen die Änderungen des Bremischen Kitagesetzes zu demonstrieren. Der Grund: Um dem anhaltenden Personalmangel entgegenzuwirken will Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) künftig auch ungelerntes Personal in den Kindertagesstätten einsetzen. Dagegen regt sich Widerstand.