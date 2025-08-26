Der kanadische Premierminister Mark Carney und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) haben am Dienstag die Kieler U-Boot-Werft ThyssenKuppMarineSystems besucht. Die Kanadische Marine soll bis zu zwölf neue U-Boote bekommen. Der Kieler Rüstungskonzern TKMS gehört zu einem der aussichtsreichsten Wettbewerber für den Milliardenauftrag.

TKMS gilt als Weltmarktführer nicht-nuklearbetriebener U-Boote. Deutschland und Norwegen haben bereits U-Boote in Kiel (Schleswig-Holstein) bestellt. Sollte NATO-Mitglied Kanada baugleiche Systeme ordern, gilt dies als starkes Signal für eine gemeinsame Sicherung des Nordatlantiks.