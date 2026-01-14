Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Entgegen anderslautenden Medienberichten wird es im Korruptionsprozess gegen einen Staatsanwalt aus Hannover (Niedersachsen) am Donnerstag kein Geständnis eines mitangeklagten Boxtrainers geben. Das bestätigte die Anwaltskanzlei des Beschuldigten auf Nachfrage von SAT.1 REGIONAL. Das Justizministerium äußert sich zu dem laufenden Verfahren nicht. Korruption in Justizbehörden werde jedoch konsequent verfolgt.

Am Dienstag hatte der angeklagte Staatsanwalt vor dem Landgericht Hannover gestanden, eine Drogenbande gegen Geldzahlungen mit Informationen versorgt zu haben.

