Brand in Kinderzimmer – 11- und 12-jährige Jungen verletzt

03. Juni 2026

Nach einem Brand in einem Kinderzimmer in Fürstenau im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) sind ein 11 Jahre alter Junge schwer und ein 12 Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Aufgrund des Unwetters konnte der angeforderte Rettungshubschrauber nicht zum Einsatzort kommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Weshalb der Brand in dem Einfamilienhaus in der Ettenfelder Straße ausgebrochen sei, sei derzeit unklar. Etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften das Feuer am Dienstagabend. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen Betrag zwischen 50.000 und 100.000 Euro.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: Bilder und Videos im Internet „schwerwiegendes Problem“

03.06.2026 08:46 Uhr

Trotz hoher Aufklärungsquote: Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Bildern und Videos im Internet bleibt aus polizeilicher Sicht ein „sehr großes und schwerwiegendes Problem“. Das sagte...

Elf Menschen durch Garagenbrand in Bremen verletzt

02.06.2026 09:16 Uhr

Bei einem Feuer in einer Garage unter einem Mehrfamilienhaus in Bremen-Walle sind elf Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus...

Video00:49 Sek.

Streit eskaliert: 29-Jähriger stirbt nach Messerangriff in Hamburger Supermarkt

02.06.2026 09:12 Uhr

Am Abend ist ein 29-Jähriger in einem Supermarkt in Hamburg-Altona Opfer eines Messerangriffs geworden. Er verstarb im Krankenhaus. Zuvor war er vor dem Supermarkt mit einem anderen...

Video01:52 Min.

Mann in Buxtehude angeschossen – 42-Jähriger festgenommen

02.06.2026 09:06 Uhr

In Buxtehude (Niedersachsen) hat es am Montagabend einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Mitten in der Innenstadt sollen Schüsse in einem Wohn- und Geschäftshaus gefallen sein. Ein Mann...

18-Jähriger rast durch Fußgängerzone in Hannover – Passanten springen zur Seite

01.06.2026 08:46 Uhr

Ein 18-Jähriger ist mit einem Auto in der Nacht zu Sonntag zweimal durch eine Fußgängerzone in Hannover gefahren und hat dabei laut Polizei mehrere Passanten gefährdet. Die...

Blitzeinschläge in Kirche und Wohnhaus in Osnabrück

01.06.2026 08:42 Uhr

Während einer Tauffeier in Osnabrück (Niedersachsen) ist ein Blitz in die Pauluskirche eingeschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte es während der Zeremonie am...

Zur Startseite