Brand in Kinderzimmer – 11- und 12-jährige Jungen verletzt

Nach einem Brand in einem Kinderzimmer in Fürstenau im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) sind ein 11 Jahre alter Junge schwer und ein 12 Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Aufgrund des Unwetters konnte der angeforderte Rettungshubschrauber nicht zum Einsatzort kommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Weshalb der Brand in dem Einfamilienhaus in der Ettenfelder Straße ausgebrochen sei, sei derzeit unklar. Etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften das Feuer am Dienstagabend. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen Betrag zwischen 50.000 und 100.000 Euro.

SAT.1 REGIONAL/dpa