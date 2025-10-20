K-Pop ist Popmusik mit koreanischem Einfluss – und die begeistert auch in Niedersachsen immer mehr Menschen. In Hildesheim tanzen acht junge Frauen unter dem Namen „Belamour“ zu K-Pop-Songs. Jeden Sonntag treffen sie sich für vier Stunden, um ihre Choreografien zu perfektionieren und sich auf Wettbewerbe in ganz Deutschland vorzubereiten.