Gut jedes zweite Kind in Bremen kann laut Landesverband der Evangelischen Kirche nach der Zeit in der Kita nicht gut genug Deutsch sprechen. Die Ursachen dafür sind häufig ein hoher Handy- und Medienkonsum, aber auch Elternhäuser, in denen nicht Deutsch gesprochen wird.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Johanna Fischer hat mit dem Leiter des Landesverbandes Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder, Carsten Schlepper, unter anderem über Sprachförderung und die unterschiedlichen Herausforderungen von Stadtstaat und Flächenland gesprochen.

