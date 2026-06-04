Fahrbahnreparatur auf A1 – Einspurig Richtung Bremen

Hamburg (dpa) –

Die Autobahn 1 im Süden Hamburgs wird am Freitag nur einspurig in Richtung Bremen befahrbar sein. Ab 3.00 Uhr morgens bis 15.00 Uhr am Nachmittag sollen Fahrbahnschäden zwischen dem Horster Dreieck und der Anschlussstelle Dibbersen repariert werden. In Richtung Hamburg bleiben auch am Freitag zwei Spuren befahrbar, wie die Autobahn GmbH Nord weiter mitteilte.

In dem Bereich finden bereits seit Februar Bauarbeiten statt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft wird noch bis Mitte Oktober die Fahrbahn von zwei Brücken saniert. Die beiden eigentlich dreistreifigen Richtungsfahrbahnen sind darum auf zwei Spuren verengt.