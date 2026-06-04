Nach «Aktenzeichen XY ungelöst»: Polizei wertet Hinweise aus

In der letzten ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» wurde ein Fall aus Hamburg gezeigt. Eine junge Frau wurde im Januar 2024 in Stellingen auf dem Nachhauseweg angegriffen. Die Polizei wertet nun neu eingegangene Hinweise aus. (Archivbild) Peter Kneffel/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach Ausstrahlung eines Fahndungsaufrufs in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» zu einem versuchten Raub in Hamburg-Stellingen hofft die Polizei auf neue Ermittlungsansätze. «Es sind einzelne Hinweise eingegangen, die nun vom Landeskriminalamt bewertet werden müssen», sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Um welche Art von Hinweisen es sich dabei handelte und ob diese zu einer Ergreifung des Täters führen könnten, sei bislang nicht abzuschätzen. Die Ermittlungen dauerten an.

Was war geschehen?

Der Fall ereignete sich am 14. Dezember 2024. Nach Angaben der Polizei war eine damals 24-jährige Frau spätabends allein auf dem Heimweg, als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Täter schlug die Frau mehrfach, unter anderem ins Gesicht, wodurch sie zu Boden ging. Anschließend soll der Mann das Opfer nach Wertgegenständen durchsucht haben. Als der Täter nicht fündig wurde, flüchtete er ohne Beute. Das Opfer schaffte es, sich nach Hause zu retten, und verständigte von dort aus die Polizei.