Einmal im Jahr ist Inventur im Sea Life Hannover (Niedersachsen). Dabei werden wichtige Daten der Meeresbewohner gesammelt. Am Mittwoch war es wieder soweit. Unterstützung beim Zählen haben die Biolog:innen diesmal von den ersten und zweiten Klassen der Käthe-Paulus-Schule in Hannover bekommen.