Neben Inline-Hockey gibt es auch Inline-Skaterhockey. Bei der Hockey-Variante wird mit einem Hartplastikball statt eines Pucks gespielt. Außerdem gibt es viele Bodychecks, denn Körperkontakt ist, wie beim Eishockey, erlaubt und gilt als normale Härte. Pro Team stehen in der Regel vier Spieler und ein Torwart auf dem Feld. Gespielt wird mit Bande und es gibt fliegende Wechsel. Die Sportart wird in Niedersachsen zum Beispiel beim TuS Empelde angeboten. Dort gibt es für Kinder auch eine U10-Mannschaft.
