Im Hamburger Volksparkstadion fand am Dienstagabend das HSV-Weihnachtssingen statt. Der Verein hat damit ein neues Event auf die Beine gestellt. Mit dabei waren viele HSV-Fans, Musiker Rolf Zuckowski und auch die Profi-Mannschaften des Hamburger SV.

Video

HSV-Weihnachtssingen: Abschlach, Rolf Zuckowski und mehr bei Premiere im Volksparkstadion

09.12.2025 18:10 Uhr

Eine Premiere gab es am Dienstag im Hamburger Volksparkstadion. Zum ersten Mal fand dort das HSV-Weihnachtssingen statt. Neben dem Seemanns-Chor Hamburg, Linus Bruhn von „The Voice of...

