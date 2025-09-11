Am kommenden Wochenende kommt es zu einem absoluten Bundesliga-Klassiker-Duell: Der HSV ist zu Gast beim FC Bayern München. Zuletzt sind die beiden Teams am 10. März 2018 aufeinandergetroffen. Damals verloren die Hamburger in München mit 6:0. Es folgte der erste Abstieg in der HSV-Geschichte.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Handball-Bundesliga: Erster Saisonsieg für die SG Flensburg-Handewitt09.09.2025 08:24 Uhr
Die SG Flensburg-Handewitt hat den ersten Saison-Sieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Spielen setzten sich die Schleswig-Holsteiner mit 40:27 (22:16) bei...
„Kicken mit Herz“ 2025: Benefizspiel mit vielen Prominenten in Hamburg erzielt Rekordsumme08.09.2025 14:36 Uhr
Zur 17. Auflage der Hamburger Benefizaktion „Kicken mit Herz“ waren am Wochenende so viele Stars wie noch nie im Stadion Hoheluft. Der Sänger Johannes Oerding, Rapper Marteria,...
HSV-Frauen starten in die Bundesliga-Saison: Auftakt gegen VfL Wolfsburg05.09.2025 16:06 Uhr
Nach 13 Jahren werden die Frauen des Hamburger SV am Sonntag endlich wieder in der 1. Fußball-Bundesliga spielen. Es geht direkt richtig zur Sache, am Sonntag im...
Neuer Stürmer Boniface bei Werder Bremen vorgestellt03.09.2025 17:05 Uhr
Lange sah es danach aus, als würde der SV Werder Bremen mit nur einem nominellen Mittelstürmer in die neue Saison gehen, doch am letzten Tag des Bundesligatransferfensters,...
Red Bull Wattlauf in Cuxhaven: Wettlauf nach Neuwerk01.09.2025 15:00 Uhr
Bei besten Wetterbedingungen ging es für knapp 500 Menschen am Sonntag beim Red Bull Wattlauf von Cuxhaven (Niedersachsen) durch Priele und Schlick zur Insel Neuwerk und wieder...
HSV gegen FC St. Pauli: Polizei-Großaufgebot am Volksparkstadion – friedliche Stimmung in Fan-Kneipe29.08.2025 17:57 Uhr
Am Freitag steigt im Hamburger Volksparkstadion wieder das Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Es ist das erste Hamburger Derby in der ersten Liga...