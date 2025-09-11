Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am kommenden Wochenende kommt es zu einem absoluten Bundesliga-Klassiker-Duell: Der HSV ist zu Gast beim FC Bayern München. Zuletzt sind die beiden Teams am 10. März 2018 aufeinandergetroffen. Damals verloren die Hamburger in München mit 6:0. Es folgte der erste Abstieg in der HSV-Geschichte.

