Am Freitag trifft der Bundesliga-Aufsteiger HSV im heimischen Volksparkstadion auf den FC St. Pauli. Das Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten ist das erste Hamburger Stadtderby in der ersten Liga seit 2011. Anpfiff ist am Freitag um 20:30 Uhr.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Nach Krebsdiagnose: Hamburger Ultramarathonläuferin kämpft sich zurück ins Training27.08.2025 11:35 Uhr
Die Hamburgerin Carmen Hirte ist Ultramarathonläuferin. Hunderte Kilometer legt sie innerhalb weniger Tage zurück. Im April 2024 bekam die 38-Jährige die Diagnose Brustkrebs. Entmutigen lässt sich die...
Sport Bild Award 2025 in Hamburg: HSV und Boris Becker ausgezeichnet26.08.2025 12:36 Uhr
Zum 23. Mal wurde der Sport Bild Award am Montagabend in Hamburg verliehen. 700 Gäste feierten die Gewinner:innen in der Fischauktionshalle und da hat der HSV ordentlich...
Bodybuilding: 39-Jährige aus Kiel zählt zu den erfolgreichsten Kraftsportlerinnen Deutschlands25.08.2025 12:21 Uhr
Nancy Winkel aus Kiel (Schleswig-Holstein) hat sich vom Fitness-Neuling zur Profi-Bodybuilderin entwickelt. Mit ihrer Kraft und Ausstrahlung zieht sie im Fitnessstudio alle Blicke auf sich. Die 39-Jährige...
Bundesliga-Saison startet – so stehen die Chancen für HSV und FC St. Pauli22.08.2025 17:50 Uhr
Der HSV ist zurück in der ersten Bundesliga, der FC St. Pauli ist noch da. Am heutigen Freitag startet die Saison wieder. Und Fans und Vereine freuen...
Ruder-WM: Deutsche Nationalmannschaften bereiten sich in Ratzeburg vor22.08.2025 12:20 Uhr
In der traditionsreichen Ruderakademie Ratzeburg (Schleswig-Holstein) trainieren seit Jahrzehnten Spitzenathlet:innen für internationale Erfolge. Auch in diesem Sommer ist die Akademie Dreh- und Angelpunkt der Deutschen Nationalmannschaften. Denn...
Kitesurf Masters 2025: Erstmals Junioren-WM im Big Air in St. Peter-Ording21.08.2025 17:07 Uhr
In St. Peter-Ording (Schleswig-Holstein) läuft derzeit die erste Junioren-Weltmeisterschaft im Big Air. 61 Nachwuchstalente aus aller Welt treten in den Altersklassen U14 bis U19 bei den Kitesurf...