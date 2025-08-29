Am Freitag steigt im Hamburger Volksparkstadion wieder das Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Es ist das erste Hamburger Derby in der ersten Liga seit 14 Jahren. Ein Hochrisiko-Spiel, bei dem auch die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort ist und Vorkehrungen trifft. Doch die Strecken der Fanmärsche beider Vereine in Richtung Stadion sind nicht strikt getrennt, sondern treffen sich an einer Stelle in Bahrenfeld – eine Fehlplanung?



In der Capri Stube in Barmbek schauen HSV- und St. Pauli-Fans gemeinsam das Spiel. Statt Gewalt und Eskalation ist das friedliche Beisammensein dort das normalste der Welt.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk war vor dem Spiel live am Volksparkstadion und hat berichtet, wie die Stimmung zwischen den beiden Fanlagern vor Ort war.