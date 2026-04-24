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Für die HSV-Frauen beginnt am Freitagabend der Saisonendspurt. Um 18:30 Uhr wird das richtungsweisende Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg angepfiffen. Brisant ist die Partie vor allem deshalb, weil Mitaufsteiger Nürnberg nur einen Tabellenplatz vor Hamburg liegt. Ein Sieg wäre enorm wichtig, um dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

In der Länderspielpause zog der Verein bereits Konsequenzen und trennte sich von Trainerin Liese Brancao. Die Verantwortung für die Rothosen liegt nun bei Rodolfo Cardoso. Der Argentinier absolvierte zwischen 1996 und 2004 insgesamt 137 Spiele für den HSV und ist seitdem in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des Clubs tätig.

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