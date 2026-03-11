Der Hamburger SV steht aktuell solide auf Tabellenplatz 10 der Bundesliga und empfängt am Samstag den 1. FC Köln im ausverkauften Volksparkstadion. Nach zuletzt zwei Heimniederlagen wollen die Rothosen vor heimischer Kulisse wieder für einen Sieg sorgen. Zum einzigen öffentlichen Training in dieser Woche strömten am Dienstagnachmittag hunderte HSV-Fans.