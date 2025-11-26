Vier Spieltage vor der Winterpause steht Holstein Kiel in der 2.Bundesliga unter Druck. Mit 15 Punkten auf Platz 11 und nur fünf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone muss die Mannschaft dringend punkten. Beim letzten Auswärtsspiel in Kaiserslautern hat das Team von Trainer Marcel Rapp mit 4:1 die bislang höchste Niederlage der Saison kassiert. Gegen Hertha BSC am Samstag muss nun unbedingt ein Sieg her.