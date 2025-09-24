Fußball-Zweitligist Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) trifft am Samstag auf SV Elversberg. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gegen FC Schalke 04 und Hannover 96 wollen die Kieler ihre positive Entwicklung am kommenden Wochenende fortsetzen. Trainer Marcel Rapp sieht dem Duell mit dem derzeitigen Tabellenzweiten Elversberg dennoch mit Respekt entgegen. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 13:00 Uhr in Elversberg.
