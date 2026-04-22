Die Fans von Holstein Kiel wünschen sich so langsam Klarheit, ob ihr Verein auch in der nächsten Saison in der 2. Liga spielen wird. Die Lizenz der Deutschen Fußballiga (DFL) für die kommende Spielzeit ist verteilt, doch für den sportlichen Erfolg gibt es noch keine Sicherheit. Vor allem dank der Paraden des Keepers Timon Weiner konnten die Störche allerdings aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holen. Kann das Team auch im Duell gegen Hertha BSC Berlin am Samstag daran anknüpfen?

