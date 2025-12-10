Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) braucht in der 2. Fußball-Bundesliga dringend einen Sieg. Das Team von Trainer Marcel Rapp zeigte in den letzten 15 Spielen offensiv, aber auch defensiv viele Schwächen. Aktuell sind die Störche mit 16 Punkten Tabellendreizehnter. Zwei Spiele bleiben den Kielern noch bis zur Winterpause. Am Wochenende geht es gegen das Tabellenschlusslicht, den 1. FC Magdeburg. Anstoß in Magdeburg ist am Samstag um 13 Uhr.