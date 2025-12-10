Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) braucht in der 2. Fußball-Bundesliga dringend einen Sieg. Das Team von Trainer Marcel Rapp zeigte in den letzten 15 Spielen offensiv, aber auch defensiv viele Schwächen. Aktuell sind die Störche mit 16 Punkten Tabellendreizehnter. Zwei Spiele bleiben den Kielern noch bis zur Winterpause. Am Wochenende geht es gegen das Tabellenschlusslicht, den 1. FC Magdeburg. Anstoß in Magdeburg ist am Samstag um 13 Uhr.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
HSV-Sieg im Nordderby gegen Bremen – Derbyheld Poulsen: „Ich kann jetzt meine Karriere beenden“08.12.2025 09:23 Uhr
Für seinen ersten großen Moment im HSV-Trikot erwischte Yussuf Poulsen einen ganz besonderen Moment. «Erstes Tor. Im Nordderby. Vor der Nordkurve: Mehr geht gar nicht. Ich kann...
HSV gegen Werder Bremen: Öffentliche Trainingseinheit vor Nordderby im Volkspark05.12.2025 17:19 Uhr
Zum ersten Mal seit sieben Jahren trifft der HSV in der ersten Liga wieder auf Werder Bremen. Im traditionsreichen Nordderby geht es um drei wichtige Punkte, aber...
HSV gegen Werder Bremen: Erstes Nordderby nach sieben Jahren05.12.2025 16:03 Uhr
Die Spiele zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV elektrisieren die Fans seit Ewigkeiten. Nachdem der HSV sieben Jahre in der zweiten Liga war, kommt es nun...
Bund unterstützt Olympia-Bewerbung: Hamburger Opposition warnt vor Kosten04.12.2025 15:16 Uhr
Die Bundesregierung unterstützt eine deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele auch finanziell. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterzeichnete dazu gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)...
Innenminister beraten in Bremen über Fußball, Drohnen, Drogen03.12.2025 17:56 Uhr
In Bremen treffen sich ab Mittwoch die Innenminister:innen von Bund und Ländern zu ihrer dreitägigen Konferenz. Die Agenda ist lang: Es geht unter anderem um die Sicherheit...
Sicherheit bei Fußballspielen: Welche Maßnahmen planen die Innenminister?03.12.2025 17:42 Uhr
Die Innenminister:innen der Länder treffen sich am Mittwochabend in Bremen zu einer dreitägigen Konferenz. Sie wollen unter anderem über eine effektive Drohnenabwehr beraten. Was aber besonders für...