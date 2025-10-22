Nach zuletzt zwei Unentschieden und einer Niederlage wird es für Holstein Kiel am Wochenende wieder Zeit, drei Punkte einzufahren. Die Kicker vom VfL Bochum sind am Samstag im Kieler Holstein-Stadion (Schleswig-Holstein) zu Gast. Die Bochumer stehen aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz mit nur zwei Siegen und sieben Niederlagen. Die Störche sind derzeit Tabellenneunter. Cheftrainer Marcel Rapp will das Heimspiel natürlich gewinnen. Anpfiff ist im Holstein-Stadion am Samstag um 13:00 Uhr.