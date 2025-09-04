Hip-Hop trifft Klassik: Der Hamburger Rapper Samy Deluxe und die Geigerin Angelika Bachmann von Salut Salon fördern gemeinsam Kinder und Jugendliche. Mit ihrem Verein „SalutDeluxe“ bieten sie kostenlose kreative Workshops an. Junge Menschen in Hamburg können dabei musikalische und künstlerische Kurse besuchen, die unterschiedlicher nicht sein könnten – von Hip-Hop über Klassik bis hin zu Graffiti. Ein echtes Herzensprojekt, das vielen Hamburger Kindern die Chance gibt, sich kreativ und musikalisch auszuprobieren.
