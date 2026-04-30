Freibadsaison startet: Stadtparksee öffnet zum Sommer-Wochenende

30. April 2026
Naturbad Stadtparksee. Foto: Bäderland Hamburg
Naturbad Stadtparksee. Foto: Bäderland Hamburg

Pünktlich zum langen Maiwochenende startet in Hamburg die Freibadsaison: Bäderland öffnet mit dem Naturbad Stadtparksee das erste Sommerfreibad. Ab dem 30. April ist es täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet und lädt zu entspannten Stunden zwischen Wasser und Liegewiese ein. Gemeinsam mit sechs Ganzjahresfreibädern gibt es damit an sieben Standorten im Stadtgebiet Angebote unter freiem Himmel.

Katharina Fegebank (Grüne), Zweite Bürgermeisterin, betont die Bedeutung der Freibäder als Orte der Erholung und Begegnung. Gerade an heißen Tagen sei Abkühlung Teil der Daseinsvorsorge. Bäderland-Sprecher Michael Dietel erklärt, dass man wegen der frühen Wärme und des langen Wochenendes bewusst früher öffne – auch wenn die Nächte noch kühl sind. Das Wasser im Stadtparksee hat derzeit etwa 12 Grad, während die beheizten Ganzjahresfreibäder mit rund 25 Grad einen angenehmeren Einstieg bieten.

Weitere Sommerbäder bleiben zunächst geschlossen, da die Temperaturen in der kommenden Woche wieder sinken sollen. Bäderland will flexibel reagieren und zusätzliche Standorte kurzfristig öffnen, sobald das Wetter stabil sommerlich wird.

Zum Saisonstart steht auch die Sicherheit im Fokus: Eltern und Begleitpersonen werden gebeten, Kinder stets im Blick zu behalten, da besonders Schwimmanfänger nach längeren Pausen unsicher sein können. Gleichzeitig wird der Sonnenschutz hervorgehoben. In Kooperation mit den Asklepios Kliniken stellt Bäderland an mehreren Standorten kostenlose Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 bereit. Experten warnen vor langfristigen Hautschäden durch ungeschützte Sonneneinstrahlung und empfehlen, sich regelmäßig einzucremen – besonders Kinder sollten konsequent geschützt werden.

SAT.1 REGIONAL/Bäderland Hamburg

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