Hannover 96: Jörg Schmadtke hört nach nur drei Monaten als Sport-Geschäftsführer auf

23. März 2026
Sport-Geschäfsführer Jörg Schmadtke verlässt Hannover 96 nach nur drei Monaten wieder. (Archivbild) Swen Pförtner/dpa

Nach nur drei Monaten verlässt Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 schon wieder. Die Zusammenarbeit werde zum 31. März einvernehmlich beendet, teilten die Niedersachsen mit. Erst an Heiligabend 2025 hatte 96 die Rückkehr des früheren Bundesliga-Managers nach Hannover verkündet. Schmadtke übernahm zum Jahresbeginn als Nachfolger von Marcus Mann die Verantwortung für die Lizenzmannschaft und die 96-Akademie.

Nun räumt der 62-Jährige seinen Posten schon wieder. Gründe für die Demission von Schmadtke nannte der Club in seiner kurzen Mitteilung nicht. Die Aufsichtsgremien des Clubs würden „zu gegebener Zeit über eine Neubesetzung“ des Amtes entscheiden, hieß es. Interimsweise übernehmen Geschäftsführer Henning Bindzus und Sportdirektor Ralf Becker die Aufgaben von Schmadtke.

Hannover hat unter Trainer Christian Titz als Tabellenfünfter der 2. Bundesliga noch gute Chancen auf die Rückkehr ins Oberhaus. Nur zwei Punkte fehlen 96 auf einen direkten Aufstiegsplatz. „Für Hannover 96 steht die Verwirklichung der sportlichen Ziele der laufenden Saison weiterhin im Vordergrund“, hieß es in der Mitteilung zur Trennung von Schmadtke.

Schmadtkes Laufbahn: Von Aachen bis Liverpool

Schmadtkes Amtszeit war eigentlich noch bis zum 28. Februar 2029 datiert. Der frühere Torwart war bereits von Mai 2009 bis April 2013 bei Hannover als sportlicher Entscheidungsträger verantwortlich gewesen, damals zunächst als Sportdirektor, ab März 2011 als Geschäftsführer. Er war seinerzeit unter anderem für die Kaderzusammenstellung der 96-Mannschaft verantwortlich, die die Bundesliga-Saison 2010/11 als Vierter abschloss und sich für die Europa League qualifizierte. 

Vor seiner Rückkehr nach Hannover war er unter anderem bis Februar 2024 als Sportdirektor des englischen Topclubs FC Liverpool tätig. Davor arbeitete er als Geschäftsführer für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg. Seine Managerlaufbahn begann der ehemalige Profi bei Alemannia Aachen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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