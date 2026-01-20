Hamburg arbeitet derzeit an einem Bewerbungskonzept für die Olympischen Spiele, das nicht nur dem Deutschen Olympischen Sportbund gefallen, sondern auch die Bürger:innen der Stadt überzeugen soll. In den vergangenen Wochen konnten Interessierte deshalb ihre Ideen, Anregungen und Sorgen bei einer Bürgerbeteiligung einbringen, deren Ergebnisse am Dienstag im Rathaus vorgestellt wurden.
