Hamburg arbeitet derzeit an einem Bewerbungskonzept für die Olympischen Spiele, das nicht nur dem Deutschen Olympischen Sportbund gefallen, sondern auch die Bürger:innen der Stadt überzeugen soll. In den vergangenen Wochen konnten Interessierte deshalb ihre Ideen, Anregungen und Sorgen bei einer Bürgerbeteiligung einbringen, deren Ergebnisse am Dienstag im Rathaus vorgestellt wurden.