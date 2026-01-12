Die 17-jährige Schülerin Lara Ahlers hat den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen – mit der Geschichte einer Frau, die lange vor ihr lebte. Fast ein Jahrhundert trennt Lara Ahlers von Annaliese Teetz, der ersten Kapitänin Deutschlands. Teetz kämpfte hart um ihren Platz auf der Brücke. Ihre Geschichte hat die junge Schülerin recherchiert, aufgeschrieben und zusammengefasst.