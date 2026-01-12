Die 17-jährige Schülerin Lara Ahlers hat den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen – mit der Geschichte einer Frau, die lange vor ihr lebte. Fast ein Jahrhundert trennt Lara Ahlers von Annaliese Teetz, der ersten Kapitänin Deutschlands. Teetz kämpfte hart um ihren Platz auf der Brücke. Ihre Geschichte hat die junge Schülerin recherchiert, aufgeschrieben und zusammengefasst.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
KI, Social Media & Co.: „Medienlotsen“ helfen älteren Menschen in der digitalen Welt12.01.2026 14:39 Uhr
Die digitale Welt wird – vor allem durch KI und Social Media – immer komplexer. Gerade ältere Menschen, die weder im Job noch im Freundeskreis Berührung damit...
Puppenklinik in Bad Segeberg: Zwei Frauen päppeln alte Puppen und Teddys wieder auf12.01.2026 14:30 Uhr
Im Museum des Segeberger Sammlervereins (Schleswig-Holstein) finden Besucher:innen nicht nur gesammelte, Puppen, Teddys, Technik und Spielzeug aller Art, sondern auch eine eigene Klinik. Die Puppenklinik päppelt alte...
Baby in Auto geboren: Feuerwehrmann gab Vater Anweisungen am Telefon12.01.2026 09:15 Uhr
Eine Frau hat ihr Baby in Hamburg in einem Auto zur Welt gebracht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, glückte die Geburt am frühen Sonntagabend ohne Komplikationen....
Extreme Glätte: Schulausfall in Niedersachsen und Bremen12.01.2026 08:46 Uhr
Für Schüler:innen in Niedersachsen fällt auch am Montag der Präsenzunterricht aus. Alle Landkreise und kreisfreien Städte sagten den regulären Unterricht wegen erheblicher Glatteisgefahr ab. Ein sicherer Schülertransport...
Sturmtief Elli: Schneechaos und Hochwasser in Schleswig-Holstein09.01.2026 18:24 Uhr
Sturmtief Elli ist am Freitag auf Schleswig-Holstein getroffen. Eine kritische Mischung aus Sturm, heftigen Schneefällen und Eis auf Straßen und Wegen hat viele Teile des öffentlichen Lebens...
Schneesturm Elli erreicht Niedersachsen und Bremen09.01.2026 17:53 Uhr
Sturmtief Elli hat am Freitag Norddeutschland erreicht. In Niedersachsen fiel die Schule aus, in Bremen gab es Distanzunterricht. Der Schneefall in Kombination mit starkem Wind sorgte unter...