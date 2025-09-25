Mit ihrem Album „Modern Retro Soul“ startete die Hamburger Sängerin Miu richtig durch. Zum zehnjährigen Bühnenjubiläum erscheint am Freitag ein neues Doppelalbum, das komplett durch Crowdfunding von ihren Fans finanziert wurde. Und am Freitag spielt Miu im Mojo Club am Spielbudenplatz dieses Jubiläums- und Releasekonzert, danach geht die Sängerin auf Deutschlandtour. SAT.1-Reporterin Elisa Voigt hat sie vorab getroffen.