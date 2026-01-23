Dreiviertel des gesamten Containerumschlags im Hamburger Hafen werden an den drei Terminals der HHLA umgeschlagen. Eines davon ist Altenwerder. Da hat man vor gut einem Jahr mit der Modernisierung der Containerbrücken begonnen. Nach und nach sollen alle 14 Brücken durch ferngesteuerte hochautomatisierte Brücken ersetzt werden. Die ersten drei stehen schon kurz vor der Inbetriebnahme.