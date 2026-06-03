Im Bundestag ist die FDP längst nicht mehr vertreten, die Partei kämpft um ihre Existenz. Aber sie soll jetzt reanimiert werden, vom Kieler FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki. Seit Samstag ist er neuer Bundesvorsitzender und Hoffnungsträger. Dienstagabend haben sich er und die Partei schon mal in Kiel gefeiert – 80 Jahre FDP Schleswig-Holstein.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Flugplatz Husum-Schwesing: Zivile Nutzer müssen Platz für Luftwaffenabwehrsystem Arrow 3 räumen03.06.2026 14:40 Uhr
Der Flugplatz Husum-Schwesing soll künftig eine wichtige Rolle bei der Verteidigung spielen. Hintergrund ist die aktuelle sicherheitspolitische Lage. Ballistische Waffensysteme könnten Deutschland gefährlich werden. Um darauf vorbereitet...
Gespaltenes Hamburg: Hat die Olympia-Idee nur die wohlhabenden Stadtteile interessiert?02.06.2026 17:13 Uhr
Auch zwei Tage nach dem Olympia-Referendum sucht Hamburg weiter nach Antworten. Zu deutlich war die Ablehnung, zu wenig hat die Kampagne des Senats gegriffen. Offenbar haben vor...
Neubau des Holstein-Stadions: Kieler Bürgermeister Yilmaz besucht Baustelle02.06.2026 16:56 Uhr
Gleich nach dem letzten Heimspiel von Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) in der abgelaufenen 2. Liga-Saison hat der Umbau des Holstein-Stadions begonnen. Erster Schritt: Die Nordtribüne wird abgebaut. Dort...
Paritätischer Armutsbericht: Bremen erneut Spitzenreiter02.06.2026 16:43 Uhr
Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland arm, wie im vergangenen Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Wieder einmal liegt Bremen...
Nach Olympia-Aus: Wie sieht Hamburgs Zukunft als Sportstandort aus?02.06.2026 15:36 Uhr
Die Olympia-Bewerbung war ein Jahr lang die treibende Erzählung für alle Hamburger Sportthemen, ob Großevent, Breitensport oder Active City, immer schwang Olympia mit. Am Montag hatte Sportsenator...
Ausbildungsmarkt: Über 7.000 Betriebe in Schleswig-Holstein suchen dringend Lehrlinge01.06.2026 17:04 Uhr
Trotz Fachkräftemangels machen immer weniger junge Leute eine Berufsausbildung. Rund 7.100 Ausbildungsstellen sind in Schleswig-Holstein aktuell unbesetzt. Besonders Ausbildungsstellen im Einzelhandel oder zu Anlagenmechaniker:innen im Sanitärbereich sind...