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Im Bundestag ist die FDP längst nicht mehr vertreten, die Partei kämpft um ihre Existenz. Aber sie soll jetzt reanimiert werden, vom Kieler FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki. Seit Samstag ist er neuer Bundesvorsitzender und Hoffnungsträger. Dienstagabend haben sich er und die Partei schon mal in Kiel gefeiert – 80 Jahre FDP Schleswig-Holstein.

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Flugplatz Husum-Schwesing: Zivile Nutzer müssen Platz für Luftwaffenabwehrsystem Arrow 3 räumen

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Paritätischer Armutsbericht: Bremen erneut Spitzenreiter

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02.06.2026 15:36 Uhr

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Ausbildungsmarkt: Über 7.000 Betriebe in Schleswig-Holstein suchen dringend Lehrlinge

01.06.2026 17:04 Uhr

Trotz Fachkräftemangels machen immer weniger junge Leute eine Berufsausbildung. Rund 7.100 Ausbildungsstellen sind in Schleswig-Holstein aktuell unbesetzt. Besonders Ausbildungsstellen im Einzelhandel oder zu Anlagenmechaniker:innen im Sanitärbereich sind...

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