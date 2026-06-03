Im Bundestag ist die FDP längst nicht mehr vertreten, die Partei kämpft um ihre Existenz. Aber sie soll jetzt reanimiert werden, vom Kieler FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki. Seit Samstag ist er neuer Bundesvorsitzender und Hoffnungsträger. Dienstagabend haben sich er und die Partei schon mal in Kiel gefeiert – 80 Jahre FDP Schleswig-Holstein.