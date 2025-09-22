Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Hamburg Towers starten in die neue Saison. Nach dem Gold-Coup der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft herrscht in der Hansestadt Euphorie, die das Team auch in den Playoffs Ende September beflügeln soll.

Im vergangenen Jahr verpassten die Towers die Playoffs, in dieser Saison soll es besser werden. Im Training stehen vor allem Defensivarbeit und Teamgeist im Fokus. Trainer Benka Barloschky lobt die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern: Sieben Spieler aus der vergangenen Saison sind noch dabei, die Neuzugänge haben sich in der siebenwöchigen Vorbereitung gut integriert.

Los geht es am Mittwoch mit dem ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Bamberg. Nur wenige Tage später folgt am Sonntag das erste Bundesligaspiel der Saison um 15:00 Uhr in der Inselpark Arena.

