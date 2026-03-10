Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Dienstag in Hamburg 13 Fahrgäste verletzt worden, drei von ihnen schwer. Gegen 11:45 Uhr kollidierte ein schwarzer SUV auf der Kreuzung Grindelallee und Beim Schlump mit dem Bus der Linie 5. Ausgelöst durch die Vollbremsung des Busses, kamen

mehrere Fahrgäste zu Fall und erlitten Verletzungen. Fünf von ihnen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des SUV blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei.