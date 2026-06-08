Kind bei Seesen von Auto erfasst und tödlich verletzt

08. Juni 2026

Ein Kind auf einem Fahrrad ist bei einem Unfall im Landkreis Goslar (Niedersachsen) tödlich verletzt worden. Beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Rad bei Seesen sei es von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Das Kind wurde nach dem Unfall am Samstagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag es später seinen Verletzungen. 

Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zu Alter und Geschlecht des Kindes gab es keine Angaben.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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