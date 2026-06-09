13-Jähriger wirft in Klassenraum in Melle Böller auf Schüler

Ein Jugendlicher soll in Melle (Landkreis Osnabrück, Niedersachsen) im voll besetzten Klassenraum einer Gesamtschule einen Böller gegen die anwesenden Schüler:innen geworfen haben. Bei der Explosion seien zwei Schüler verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 13 Jahre alte Tatverdächtige war demzufolge kein Schüler der Schule, er sei aber namentlich bekannt gewesen. Die Polizei traf ihn anschließend an seiner Wohnanschrift an. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden.
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