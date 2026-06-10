„Kettentrick“ nimmt wieder zu: LKA Niedersachsen warnt vor alter Betrugsmasche

10. Juni 2026
Eine ältere Frau trägt eine Halskette. Symbolbild: Alexander Chaykin/stock.adobe.com (KI-generiert)

Es klingt, wie eine Betrugsmasche aus dem letzten Jahrhundert. Tatsächlich sind in den vergangenen Monaten durch das LKA Niedersachsen wieder viele dieser Taten registriert wurden: Es handelt sich um den sogenannten „Kettentrick“. Mindestens eine Person im Landkreis Northeim hat hierdurch bereits Schaden erlitten.

Die Täter gehen dabei oft wie folgt vor: Das Opfer wird aus einem Auto heraus angesprochen, häufig unter dem Vorwand einer Wegbeschreibung, zum Beispiel zu einem Krankenhaus, einer Apotheke oder Arztpraxis. Sobald das Opfer die Auskunft gibt, zeigen sich die Täter bewusst überschwänglich dankbar. Das Opfer wird von den Tätern umarmt oder es wird minderwertiger Modeschmuck als Geschenk angeboten. Während der Umarmung oder unter dem Vorwand das Schmuckgeschenk anzulegen, wird die echte Goldkette entwendet. Anschließend entfernen sich die Täter schnell. Oftmals handeln die Täter in kleinen Gruppen von zwei bis vier Personen.

Das LKA Niedersachsen erwartet in den kommenden warmen Monaten einen Anstieg dieser Straftaten.

Polizei rät: Abstand halten

Die Polizei rät: Halten Sie Abstand zu fremden Personen- auch wenn diese hilfsbedürftig wirken- und lassen Sie sich nicht ablenken. Achten Sie auf ihre Wertsachen. Sollten sich Personen aufdringlich verhalten, entfernen Sie sich von diesen und gehen Sie in die Nähe anderer Personen.

SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Northeim

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