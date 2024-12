Guns N‘ Roses kommen als Headliner nach Wacken

Guns N‘ Roses kommen 2025 zum Heavy-Metal-Festival nach Wacken (Archivbild) Yui Mok/PA Wire/dpa

Die US-Band Guns N‘ Roses spielt im kommenden Jahr als Headliner auf dem Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A). „Dass Guns N’Roses in Wacken spielen, ist ein Traum“», sagte Veranstalter Holger Hübner dem offiziellen Magazin des Festivals „The Bullhead“. Mitveranstalter Thomas Jensen erklärte, „wir sind stolz, mit Guns N’Roses ein absolutes Highlight setzen zu können. Für uns eine Gelegenheit, die es nur einmal im Leben gibt. Einfach sensationell.“

Für die US-Band wird der Auftritt in Wacken in Schleswig-Holstein der Abschluss ihrer Europa-und Nahost-Tour sein. Die 85.000 Karten für das kommende Festival (30. Juli bis 2. August 2025) sind seit Ende September ausverkauft. Fans können in einer offiziellen Warteliste oder dem Ticket Markt eintragen. In den Vorjahren war das Heavy-Metal-Festival bereits nach wenigen Stunden oder Tagen ausverkauft.

Weitere Stars erwartet

Neben Guns N‘ Roses werden in Wacken unter anderem die französische Band Gojira, die US-Rocker Papa Roach, Machine Head, Saltatio Mortis, Apocalyptica, Saxon und Michael Schenker erwartet.

Die Ticketpreise bleiben 2025 mit 333 Euro stabil. Allerdings sind künftig pro Fahrzeug 33 Euro extra fällig, für größere Gefährte wie beispielsweise Wohnmobile ab 3,5 Tonnen 66 Euro. Das Wacken Open Air in dem Dorf mit 2.000 Einwohner:innen gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit.

SAT.1 REGIONAL/dpa