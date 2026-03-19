In dieser Woche üben Bundeswehr, Polizei sowie zahlreiche Behörden und Organisationen bundesweit den Ernstfall in Sachen Abwehr von Terroranschlägen. Im Fokus steht vor allem die koordinierte Zusammenarbeit. Den maritimen Teil der Großübung hat Schleswig-Holstein übernommen. Angesichts von Spionagedrohnen und sogenannter Schattenflotte gewinnt der Schutz kritischer Infrastruktur in der Küstenregion zunehmend an Bedeutung. Dieser Teil der Übung findet derzeit in Heiligenhafen statt.